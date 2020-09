Inverno se despede com chuva forte, bolsões de água e queda de árvores no Rio

Rio - A primavera começa às 10h31 e o inverno se despede, nesta terça-feira, com chuvas fortes e registros de bolsões de água na cidade do Rio. De acordo com o Centro de Operações (COR), entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, foram registradas três quedas de árvores.

Equipes atuam em bolsões de água registradas pela cidade - Reprodução / Centro de Operações (COR) O COR informou que em 24 horas, os locais que registraram maiores acumulados de chuva foram Sepetiba, Alto da Boa Vista e Barra/Barrinha.

Vias com acúmulo e bolsões de água:

- Avenida Ministro Ivan Lins, altura do Hotel IBIS, na Barra da Tijuca, sentido São Conrado

- Avenida Armando Lombardi, altura do Barra Point, na Barra da Tijuca, sentido Recreio

- Rua Jardim Botânico, na altura do nº 313, na Lagoa, sentido Gávea

- Avenida Borges de Medeiros, na altura da Rua Batista da Costa, na Lagoa, no sentido Gávea

O COR notificou, às 7h20, chuva forte no Alto da Boa Vista, na Zona Norte e na região no entorno do Maciço da Tijuca e recomendou que motoristas evitem a região.

A queda de uma árvore também interdita, às 7h35, a Avenida Borges de Medeiros, sentido Túnel Rebouças, na altura do Colégio de Aplicação, na Zona Sul e o sentido Gávea em mão dupla.

De acordo com o Inmet, entre 6h e 7h foram registradas rajadas de vento de 63,7 km/h no Forte de Copacabana.

Segundo o Alerta Rio, o tempo seguirá instável na cidade devido ao lento deslocamento de uma frente fria e ao posterior transporte de umidade do mar para o continente. O céu estará encoberto, com chuva fraca a moderada no período da manhã e chuva moderada a forte isolada a partir da tarde.

Os ventos serão predominantemente moderados, com ocasionais rajadas de intensidade forte. As temperaturas apresentarão declínio, sendo a mínima prevista de 17°C e a máxima de 24°C.

O aviso de ressaca também foi prorrogado até quarta-feira, com ondas até 3 metros.