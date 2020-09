Inverno se despede com chuvas e temperaturas baixas no Rio

Galeria de Fotos RIO - 20/09/20 Frente fria afasta banhistas das praias da Zona Sul. Na foto, Ipanema Estefan Radovicz / Agência O Di RIO - 20/09/20 - Frente fria afasta banhistas das praias da Zona Sul. Na foto, Vista do Mirante do Leblon Estefan Radovicz / Agência O Dia RIO - 20/09/20 - Frente fria afasta banhistas das praias da Zona Sul. Na foto, Vista do Mirante do Leblon Estefan Radovicz / Agência O Di Rio - O último dia de inverno tem previsão de chuva no Rio. De acordo com o Alerta Rio, nesta segunda-feira, o tempo permanecerá instável na cidade devido ao transporte de umidade do mar para o continente ao longo do dia. O céu continuará encoberto com previsão de chuva fraca a moderada pela manhã e chuva moderada a forte isolada a partir da tarde. Neste domingo, a frente fria espantou os cariocas das praias

Os ventos serão predominantemente moderados, com rajadas de intensidade forte à tarde e à noite, e as temperaturas estarão estáveis, com mínima prevista de 19°C e máxima de 28°C.

A Marinha também emitiu alerta de ressacas, com mar agitado a partir das 9h desta segunda-feira até esta terça-feira, com ondas de 2,5 a 3 metros.

Confira a previsão para os próximos dias:

- Terça-feira: Céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Com ventos moderados a forte

Máxima: 23°C / Mínima: 18°C

- Quarta-feira: Céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada a qualquer momento

Máxima: 24°C / Mínima: 17°C

- Quinta-feira: Céu nublado a parcialmente nublado, sem chuva e com ventos fracos

Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC

- Sexta-feira: Céu estará parcialmente nublado a claro, sem chuva, com ventos fracos

Máxima: 32ºC / Mínima: 19ºC