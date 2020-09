Chuva e frio afastam cariocas das praias do Rio

Rio - Com a chegada de uma frente fria na tarde do último sábado, deixando o tempo instável no Rio de Janeiro, os cariocas fugiram das praias neste domingo. Nesta manhã, poucas pessoas se arriscaram a passear na Praia de Ipanema e do Arpoador e admirar a vista do mirante do Leblon.

Segundo o AlertaRio, o predomínio será de céu encoberto com chuva moderada ao longo de todo o domingo, podendo ser forte em curtos períodos de tempo entre a noite e madrugada. Os ventos serão predominantemente moderados e as temperaturas estarão em acentuado declínio, com mínima prevista de 18°C e máxima de 26°C.

fumaça dos incêndios no Pantanal , na região Centro-Oeste, chegou ao Rio e deve se espalhar por todo o estado até o fim deste domingo. Ainda há a possibilidade do céu ficar mais escuro, outro efeito da fumaça da queimada. A “chuva preta” pode acontecer já que as nuvens carregadas pela chuva se misturam com a fumaça.

Nos próximos dias



Segundo o AlertaRio, a segunda-feira será mais chuvosa e mais fria. A temperatura deve ficar entre a máxima de 22º C e a mínima de 17º C.

A temperatura se mantém baixa na terça-feira, com máxima de 22º C e mínima de 16º C. As chuvas tendem a diminuir, mas devem ocorrer ao longo do dia. O sol volta a aparece na quarta-feira, encoberto pelas nuvens. Chuva fraca e isolada na parte da madrugada e manhã. A temperatura sobe um pouco, com máxima de 26º C e mínima de 17º C.

A Marinha do Brasil ainda emitiu um aviso de ressaca para esta semana. Ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla das 9h de segunda-feira às 9h de terça-feira.