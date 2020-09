Fumaça dos incêndios no Pantanal deve se espalhar por todo estado do Rio até o fim do dia

Galeria de Fotos Fumaça de queimadas no Pantanal chega ao Rio. Na foto, Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio Estefan Radovicz Fumaça de queimadas no Pantanal chega ao Rio. Na foto, Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio Estefan Radovicz / Agência O Di Fumaça de queimadas no Pantanal chega ao Rio. Na foto, Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio Estefan Radovicz / Agência O Di Fumaça de queimadas no Pantanal chega ao Rio. Na foto, Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio Estefan Radovicz Fumaça de queimadas no Pantanal chega ao Rio. Na foto, Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio Byline Estefan Radovicz / Agência O Dia Rio - A fumaça dos incêndios no Pantanal , na região Centro-Oeste chegou ao Rio e deve se espalhar por todo o estado até o fim do dia deste domingo. Fotos feitas, neste sábado, na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio mostram o céu esbranquiçado.De acordo com a MetSul Metereologia, há possíveis alterações no cenário a partir deste domingo devido ao encontro com a frente fria que se aproxima, que derruba as temperaturas. De acordo com o Climatempo, já no início da tarde é possível ter chuva.

A "chuva preta", que aconteceu em estados do Sul do país nesta semana, ocorre devido à precipitação combinada à fumaça que dá origem à água de tons mais escuros, como. Segundo a MetSul Meteorologia, isso ocorre a partir da união da fuligem, ou do chamado carbono negro vindos da queima que, suspenso na atmosfera, à chuva.

Há a possibilidade também do céu ficar mais escuro, outro efeito da fumaça da queimada no Rio de Janeiro. Isto pode acontecer já que as nuvens carregadas pela chuva se misturam com a fumaça.

Tempo nos próximos dias

Segundo o AlertaRio, a partir deste domingo, a temperatura cai, variando entre 18º C e 24º C. Chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. A segunda-feira será mais chuvosa e mais fria. A temperatura deve ficar entre a máxima de 22º C e a mínima de 17º C.

A temperatura se mantém baixa na terça-feira, com máxima de 22º C e mínima de 16º C. As chuvas tendem a diminuir, mas devem ocorrer ao longo do dia. O sol volta a aparece na quarta-feira, encoberto pelas nuvens. Chuva fraca e isolada na parte da madrugada e manhã. A temperatura sobe um pouco, com máxima de 26º C e mínima de 17º C.