Incêndios afetam quase metade das terras indígenas do Pantanal

Os incêndios no Pantanal, que já têm repercussões práticas em outros locais do Brasil, como a 'chuva preta' no Rio Grande do Sul, que poderá se repetir também em São Paulo neste fim de semana, tomam conta das terras indígenas - apenas neste mês de setembro, já foram 164 focos de incêndio-, afetando quase metade das terras indígenas do Pantanal, segundo levantamento da Agência Pública com base em dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A apuração analisou todos os focos de incêndio registrados no Pantanal neste ano e mostra que o número passou a subir no fim de julho de julho e teve salto ainda maior em agosto e setembro. Nesses dois meses, estão concentrados 72% dos focos de incêndio no Pantanal.