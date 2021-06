Prefeitura de Porto Real - Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:00

cadastramento e recadastramento para o auxilio de transporte universitário gratuito. Devido à pandemia, o serviço será feito de forma online pelo A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Turismo (SMECT), reforça que segue aberto o processo depara o auxilio de transporte universitário gratuito. Devido à pandemia, o serviço será feito de forma online pelo link

Para isso, o estudante precisa preencher um formulário com as seguintes questões: endereço de e-mail; nome completo; endereço; nº de RG e CPF; telefone e nome da faculdade. Os estudantes também devem digitalizar e anexar alguns arquivos durante o preenchimento do formulário, como: foto 3x4, comprovante de identidade, comprovante de residência e um comprovante do curso.

A SMECT pede que todos os que precisam deste auxílio, tanto quem já era usuário, quanto os novos estudantes que ainda não contam com o benefício, que façam o cadastro o mais breve possível, evitando assim transtornos e possível perda de aulas.