Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:16

A Justiça negou o pedido de liberdade à Rosangela Nunes, de 50 anos , presa por participação na morte da pequena Ketelen Vitoria Oliveira da Rocha, de seis anos, após uma sessão de tortura em abril desse ano, em Porto Real. A decisão foi tomada pela juiza Priscila Dickie Oddo na terça-feira (1).

De acordo com o processo, "o crime imputado à denunciada é hediondo, mostrando-se a prisão cautelar imprescindível, de forma a tutelar ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime aqui

apurado, que ceifou a vida de menor em tenra idade, de forma cruel e por motivo fútil, causando grande comoção pública e intranquilidade no meio social."

A decisão ainda destaca que, caso solta, corre-se o risco da acusada fugir, prejudicando o andamento do processo. "Desta forma, entendo temerária sua soltura nessa fase, estando a instrução processual apenas se iniciando, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ora, mostram-se insuficientes e inadequadas", completa Priscila Dickie Oddo.