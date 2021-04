Ketelen Vitória, de seis anos, morreu no último sábado em Resende Yuri Eiras

Segundo Roger, o relacionamento com a ex-esposa era amigável até ela conhecer a nova companheira, Brena, suspeita de ser a responsável pelas agressões que resultaram na morte da criança. O pai de Ketelen afirmou não ter tido contato com a filha nos últimos nove meses, desde que Gilmara se mudou e passou a morar com a companheira em Porto Real.



"Eu ficava nervoso com a situação, vira e mexe perguntava para a minha mãe se tinha contato com elas. A Gilmara perdeu rede social, mudou telefone, se desligou da gente aqui do Rio. A única vez que entrou em contato com a família foi para pedir dinheiro para voltar para o Rio. Mas em momento nenhum falou de agressão", comentou Roger, confirmando



Segundo o pai, a prefeitura de Porto Real ajudou no processo de translado do corpo até o cemitério e custeou o enterro de Ketelen.



Segundo o pai, a prefeitura de Porto Real ajudou no processo de translado do corpo até o cemitério e custeou o enterro de Ketelen.

Gilmara, a mãe, e Brena, a madrasta, estão presas preventivamente no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu. Inicialmente autuadas por crime de tortura, agora elas podem responder também por homicídio qualificado depois que a menina Ketelen Vitória morreu.

'Ela queria vir embora', diz familiar; ligações eram sempre no viva-voz e acompanhadas por Brena

Gilmara Oliveira de Farias, de 28 anos, e Brena Luane Barbosa Nunes, de 25 anos, se conheceram ano passado pela internet. Em julho, Gilmara saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde morava com a filha, em direção a Porto Real, no sul do estado, cerca de 150 km de distância. Com o tempo, o romance virou um pesadelo. Gilmara queria voltar para a cidade de origem, mas teria sido impedida por Brena.

Em entrevista ao O DIA, uma familiar que não quis se identificar, informou que, aos poucos, as ligações foram ficando impossíveis. "Nós não conseguíamos falar com ela. Quando era possível, a ligação era sempre no viva-voz, e Brena ficava ao lado ouvindo tudo que ela falava", diz.

A testemunha ainda conta que Gilmara queria voltar para Duque de Caxias, mas não tinha dinheiro. "Ela chegou a pedir para a gente mandar dinheiro pra ela conseguir voltar. Mas ela teve que dar uma conta bancária da Brena pra depositarmos o dinheiro. Nós não conhecíamos a Brena, não tinha como confiar que ela ia conseguir voltar".