Por O Dia

Publicado 24/04/2021 21:27 | Atualizado 24/04/2021 22:20

Roger pensou que Gilmara tinha se mudado de Duque de Caxias para, já que, segundo ele, ela tinha uma deficiência na perna e nos olhos, e por isso, não podia trabalhar. O pai soube do que tinha acontecido com a filha na terça-feira (20), quando foi até o hospital particular em Resende, onde a menina estava internada em estado grave.Mesmo separado desde 2016 de Gilmara, Roger destaca quecom a filha. "Ela era daqueles tipos de mães superprotetoras. Nunca imaginei que pudesse acontecer esse tipo de coisa", relata. Apesar da boa relação com Gilmara, Roger afirma que sente raiva por tudo o que aconteceu. "e que Deus conforte os nossos corações", desabafa.. Juntos, eles têm uma filha de 10 meses, Dulce. Além disso, administram uma mercearia no bairro Vila Central, em Japeri. A atual esposa reconhece que Gilmara era uma boa mãe para Ketelen. "Ela sempre era muito paciente com a menina. Ficamos surpresos com tudo o que aconteceu", completa.Ana Maria conta que. "Menina doce, alegre e muito educada. Falava com todo mundo, dava bom dia para as pessoas na rua. Não dava trabalho", ressalta. Mesmo com o bom convívio, ela diz que nos últimos anos, Gilmara não aceitava que a criança ficasse na casa do pai. "Ela só deixava a menina na casa da avó paterna em Japeri. O, porque ela tinha medo que ele não devolvesse a filha".