Por Josiel Lucas

Publicado 20/04/2021 12:12 | Atualizado 20/04/2021 14:15

, é mãe de Brena Luane Barbosa Nunes, de 25 anos, presa em flagrante por espancar uma criança de seis anos em Porto Real. Em entrevista exclusiva, ela contou sobre o último, que culminou no estado grave da menina . Em julho de 2020, Brena veio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, junto com a filha, na época com cinco anos. "No comecinho, a Brena gostava da menina, pegava ela no colo. Mas agora ela perdia a paciência", ressalta.Rosângela conta que as agressões não eram frequentes, e que opara a sessão de tortura foi após a. A mãe da menina, Gilmara Oliveira de Farias, de 28 anos, chegou a corrigir a filha. Mas Brena, companheira dela, começou a agredir de forma descontrolada desde sexta-feira (16).A mulher conta que Brena. "Deu chutes, batia contra a parede. Jogou a menina do barranco de sete metros junto com a mãe. A criança só não foi lá pra baixo porque a mãe dela segurou. Depois disso, ainda bateu mais dentro de casa".