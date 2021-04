Por O Dia

Publicado 20/04/2021 06:31

Em estado grave, a menina de seis anos, agredida pela mãe e companheira em Porto Real, foi transferida durante a madrugada de terça-feira (20), para o Centro de Terapia Intensiva Neovida, em Resende, que possui suporte para o tratamento que inspira cuidados especiais devido a intubação e gravidade dos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar,(16). As suspeitas teriam agredido a criança com o fio da tv a cabo , além de socos, chutes, pisadas e pauladas. A vítima teria sido arremessada contra a parede e jogada de um barranco de aproximadamente sete metros de altura.