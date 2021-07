Sasha e o marido visitam Luciano Szafir no hospital

Rio - Sasha Meneghel, de 22 anos, visitou o pai, o ator Luciano Szafir, de 52, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado. A filha de Xuxa estava acompanhada pelo marido, o cantor gospel João Figueiredo, com quem está em lua de mel. Luciano Szafir está internado com covid-19 desde junho. Esta é a segunda vez que ele pega a doença. Em fevereiro, na primeira vez em que foi infectado, ele teve apenas sintomas leves. Desta vez, a reação foi mais agressiva.

Luciano Szafir foi extubado na manhã de sábado. "O paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio", disse o hospital, em nota. O ator, no entanto, ainda não tem previsão de alta.

Relatar erro