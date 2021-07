Graciele Lacerda - Reprodução

Graciele LacerdaReprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 21:44 | Atualizado 10/07/2021 21:48

Graciele Lacerda fez uma publicação um tanto quanto sugestiva dias após receber críticas de Zilu, ex de Zezé Di Camargo. A atual do sertanejo foi acusada de "tripudiar" da mãe de Wanessa nas redes sociais. Além disso, Zilu ainda disse estar se sentindo injustiçada após perder o processo de separação de bens do cantor.

Neste sábado, Graciele fez um desabafo nos Stories, do Instagram. “Vocês falam tanto em Deus vê tudo, lei do retorno, etc... Eu digo: Graças a Deus que existe um Deus justo, que olha por nós. Porque eu me importo só com isso, só Ele conhece meu coração e tudo que é para o mal, para vingança, Ele vai agindo. Só Ele sabe a intenção e tudo que acontece na vida de cada um”, disse ela, que completou: "Muita coisa ainda está para acontecer, confio muito Nele! Sem mais...”.

Na quinta-feira, Zilu gravou um vídeo falando sobre o processo na Justiça. "Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ele ganhou o processo. Mas lá em cima Deus sabe quem está certo e errado. Eu jamais entraria com um processo de se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida", afirmou.

"Infelizmente eu fui muito imatura, no momento da emoção e do desespero eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que ela vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões. Mas é assim, a justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte", continuou.

Zilu ainda criticou Zezé e Graciele Lacerda por estarem usando as redes sociais para "tripudiarem" ela. "Ele ganhou, realmente. Posso até recorrer uma terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e posso viver muito bem com isto, estou vivendo. Só queria que ele parece de se promover em cima disso", revelou.

"Mas ele a mulher dele usar as redes socias para tripudiar de mim não é justo. Isso é muito chato. Perdi a causa, infelizmente o juiz deu causa ganha pra ele, o erro foi meu, não devia ter assinado os documentos", completou.