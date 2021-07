Zilu Godoi - Reprodução

Zilu GodoiReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 15:25 | Atualizado 08/07/2021 15:26

Zilu Godoi fez um desabafo após perder o processo contra Zezé Di Camargo. Pelas redes sociais, e até em seu canal no YouTube, a ex-mulher do sertanejo se mostrou chateada com a divisão de bens após a separação do casal. Segundo Zilu, a repartição foi injusta.

"Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ele ganhou o processo. Mas lá em cima Deus sabe quem está certo e errado. Eu jamais entraria com um processo de se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida", afirmou.

"Infelizmente eu fui muito imatura, no momento da emoção e do desespero eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que ela vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões. Mas é assim, a justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte", continuou.



Zilu ainda criticou Zezé e Graciele Lacerda por estarem usando as redes sociais para "tripudiarem" ela. "Ele ganhou, realmente. Posso até recorrer uma terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e posso viver muito bem com isto, estou vivendo. Só queria que ele parece de se promover em cima disso", revelou.

"Mas ele a mulher dele usar as redes socias para tripudiar de mim não é justo. Isso é muito chato. Perdi a causa, infelizmente o juiz deu causa ganha pra ele, o erro foi meu, não devia ter assinado os documentos", completou.