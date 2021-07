Fábio Porchat relembra momentos com Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

Fábio Porchat relembra momentos com Paulo GustavoReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:49

Rio - Fábio Porchat mexeu com as emoções de seus seguidores ao compartilhar um vídeo caseiro em que aparece com Paulo Gustavo, quando os dois eram mais novos. A publicação veio na semana em que se completou dois meses da morte do ator, aos 42 anos, vítima da covid-19.

fotogaleria

Publicidade

"2 meses de saudade, Paulito!", declarou Fábio na legenda da postagem. No vídeo, a dupla atua em uma cena curta de comédia, gênero pelo qual os dois ganharam reconhecimento internacional. Nos comentários, fãs também registraram seus sentimentos com a perda do humorista. "Ainda não superei", disse uma seguidora. "Uma perda irreparável", comentou outra. Uma internauta destacou: "Não dá para acreditar".

Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio deste ano, aos 42 anos, após passar dois meses internado para tratar complicações decorrentes da covid-19. O ator deixou o esposo, Thales Bretas, e dois filhos, os gêmeos Romeu e Gael.

Publicidade

Confira a publicação: