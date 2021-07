Babi Cruz, Arlindinho, Arlindo Cruz e Flora Cruz - Reprodução/Instagram

Babi Cruz, Arlindinho, Arlindo Cruz e Flora Cruz Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 12:46 | Atualizado 08/07/2021 12:49

Rio - A família do sambista Arlindo Cruz, que luta para se recuperar das sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico desde 2017, não deixou de festejar a tradicional festa junina. Flora Cruz, filha do artista, compartilhou uma foto ao lado do pai, da mãe, Babi Cruz, e do irmão, Arlindinho, para mostrar que comemoram juntos.

fotogaleria

Publicidade

"Só agradecer à Deus e aos orixás por poder seguir, mais um ano, com a nossa tradicional festa junina", escreveu Flora Cruz na legenda da publicação que exibe ainda outra foto com o filho, o pequeno Ridan, de dois anos.