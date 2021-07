Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 08/07/2021 11:43

Rio - O ator Bruno Gagliasso, que está passando uma temporada na Espanha a trabalho, respondeu algumas perguntas dos seus seguidores no Instagram sobre sua vida sexual com Giovanna Ewbank.

Questionado sobre o ritmo da vida sexual do casal, Bruno revelou que deu uma melhorada com a mudança da atriz para Portugal. "A Giovanna agora não morando mais no Brasil, morando em Portugal e eu em Madrid, a gente consegue se ver e deu uma animadinha", assumiu.

Giovanna Ewbank se mudou para a Europa com os filhos Titi, Bless e Zyan em junho deste ano para a família ficar perto de Bruno Gagliasso. E por falar em família, o ator quer aumentar o número de herdeiros. "Eu estou dentro. Aliás, se vocês puderem me ajudar, vão lá no Instagram da Gioh falar: 'Gioh, mais um bebê para 2022'. Eu vou adorar. Eu quero, dona Chissomo (Titi) quer, Bless quer, Zyan provavelmente vai querer", disse.