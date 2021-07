Deolane Bezerra e a mãe respondem perguntas dos seguidores - Reprodução Internet

Publicado 08/07/2021 09:36

São Paulo - Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, tirou um tempo para bater um papo com os seguidores do Instagram. Ela colocou uma caixa de perguntas no Stories e falou que a mãe, Solange Bezerra, iria responder. Um dos questionamentos feitos para a mãe da advogada foi se ela gostava do cantor, que morreu em maio após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

Solange foi bem direta ao falar sobre o genro e revelou que não se dava muito bem com MC Kevin quando ele começou a se relacionar com a filha. "Sinceramente, no começo não, mas depois que eu comecei a ver o coração enorme que ele tinha", respondeu a mãe de Deolane.

A advogada aproveitou essa história para mandar um recado. "Tá vendo, gente. Nunca julgue o livro pela capa. Conheça primeiro", disse a viúva do funkeiro.