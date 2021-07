Rafa Kalimann, Simone e Simaria - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 09:25 | Atualizado 08/07/2021 09:25

Rio - Mesmo em meio a muitas polêmicas envolvendo seu nome, Rafa Kalimann não tem deixado de aproveitar para sair e se divertir. Na tarde desta quarta-feira, a ex-BBB e apresentadora do 'Casa Kalimann' se encontrou com as coleguinhas Simone e Simaria e parece que a reunião foi divertida.

Pelas redes sociais, Rafa compartilhou detalhes do encontro e também mostrou detalhes da casa de luxo onde as amigas se encontraram. "Daquelas tardes especiais que a gente não esquece mais. Tava com saudade de ficar com vocês, só pra papear e dar risada (tá, dar uma dançadinha também) @simoneses @simaria amo vocês!", escreveu a apresentadora.

