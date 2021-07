Esposa de Joaquim Lopes se desespera ao ver filha engasgada - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 08:58 | Atualizado 08/07/2021 09:33

Rio - Marcella Fogaça, esposa do ator Joaquim Lopes, usou as redes sociais para contar o susto que levou ao ver a filha mais nova, a pequena Sophia, engasgada. A cantora aproveitou o espaço para falar como reagiu ao ver a filha de três meses engasgada e para fazer um alerta aos pais.

"Quando você acha que não tem como amar mais ou se importar mais, algo acontece para te provar que o amor por nossos filhos é uma força abstrata e absoluta que te domina por inteiro. Você mata e morre pelos seus filhos, não existe nada que você não faça por eles. Amor de mãe dói. Dói quando a gente vê um filho em apuros e não consegue resolver. Você dói inteira por não conseguir tirar da sua criança aquilo que a faz mal. Hoje, eu, mãe de primeira viagem, achei que fosse sair fora do corpo de tanta dor. Sophia engasgou feio. Não conseguia respirar direito, foi ficando vermelha, meio arrocheada", disse.

"Eu peguei ela no meu colo, tentei o pouco que sabia, não resolvia, eu gelei. Meus 24 anos de meditação, todos os cursos de autoconhecimento, tudo isso foi pra Nárnia. Eu chorava feito criança na minha frente.

Foi Joaquim, que pegou ela no colo, colocou a boca no nariz dela e sugou tudo pra fora. Ele a segurou firme, tomou a decisão de irmos para o hospital (sim, fui de pantufa) de qualquer maneira, para ver se estava realmente tudo bem, me guiou no meio do meu torpor. E Sophia está ótima, perfeita, dormindo aqui comigo", continuou.

Em seguida, ela falou sobre o carinho do pai. "Amor de pai também dói. Muito! Eu vi nos olhos dele, a força para controlar essa dor e resolver a situação. Que bom que esse amor dói em lugares diferentes porque assim um cobre o outro. Que bom que somos complementares. Eu te amo mais do que nunca, Joca. Isso aqui em casa, viu, gente? O importante é encontrar esse equilíbrio na família. Já eu, vou fazer mais 150 cursos de primeiros-socorros e mais 24 anos de Yoga, mas acredito que se houver (tomara Deus que não) outro susto, eu vou conseguir ficar um pouco mais calma. Esse primeiro foi aterrorizante", prosseguiu.

"É muito importante saber o que fazer nessa hora. Conhecimento nos traz mais segurança. Não vou me cobrar saber tudo, mas preciso tentar. Compartilho aqui com vocês pra incentivar isso. Contei pra algumas amigas e muitas não saberiam o que fazer. Coloquei nos Stories algumas informações que achei na internet, mas claro, o ideal é encontrar um treinamento adequado, indicado pelo seu pediatra, de preferência. Boa noite gente linda. Enviem amor pra gente, a mamãe aqui tá precisando de colo. Mas tá tudo bem!! Obrigada meu Deus", completou.