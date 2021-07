Viih Tube - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 08:37 | Atualizado 08/07/2021 08:38

Rio - Bruno Magri, namorado de Viih Tube, mostrou como é o closet do novo apartamento de luxo da influenciadora e ex-BBB em São Paulo. Ao filmar a namorada no espaço, ele revelou que o cômodo é bem espaçoso, possui muitas divisórias para separar roupas e sapatos, conta com uma mesinha no centro para colocar acessórios e um frigobar estilizado de forma vintage.

"Você arruma meu look amanhã bem quentinho para eu trabalhar?", pediu Viih Tube, sem perceber que estava sendo filmada pelo namorado. "Eu? Arrumar seu look? Por que, meu amor?", perguntou Bruno, na sequência. "Ai, minhas calcinhas", disse ela ao esconder as peças íntimas. "Porque você sabe arrumar melhor do que eu, né?", completou a influenciadora.