07/07/2021

Bárbara Evans usou as redes sociais para rebater algumas críticas que vem recebendo sobre o processo de fertilização in vitro. Após ela explica o passo a passo do tratamento para engravidar, seguidores começaram a dar opiniões sobre o assunto, o que chateou a modelo.

Pelos Stories, do Instagram, Bárbara fez um desabafo. A modelo teve que recorrer ao procedimento pois não pode engravidar por vias naturais, por ter endometriose e já ter feito uma cirurgia no ovário em 2020.

"Preguiça das pessoas que acham que sabem alguma coisa, e não sabem nada e ainda vem tentar dar 'conselhos'. Somos muito bem orientados pela nossa médica e especialista. Nós optamos passar pela biópsia porque o câncer da nossa família é genético, passa de geração para geração (pelo gene). Agora vamos cada um cuidar do seu? Nossa... Estamos ótimos e confiantes", escreveu.