Luciano Szafir - Reprodução internet

Luciano Szafir Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 21:12 | Atualizado 07/07/2021 21:14

Internado com complicações do coronavírus desde o dia 22, Luciano Szafir teve que passar por uma cirurgia de emergência nesta quarta-feira. Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, o apresentador precisou ser intubado e foi submetido a uma transfusão de sangue. O quadro do artista é grave e instável.

fotogaleria

Publicidade

Ainda nesta quarta, a assessoria de Luciano Szafir informou, através de uma nota, que o pai de Sasha passou por uma cirurgia abdominal.

"Internado e diagnosticado com COVID-19, Luciano Szafir passa por uma cirurgia abdominal na tarde desta quarta-feira, dia 7 de julho. O ator e apresentador seguirá internado no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro", informou o comunicado.