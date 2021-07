Zeca Pagodinho - Divulgação/Guto Costa

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:04

Rio - Zeca Pagodinho decidiu mandar um recado, nesta quarta-feira (7), para as pessoas que estão deixando de se vacinar contra a covid-19 para escolher um imunizante específico. O cantor de 62 anos pediu aos seguidores que tomem a vacina que estiver disponível no posto de vacinação e garantiu que todas têm eficácia comprovada.

"Vacina boa é a que vai no seu braço! Sem essa de ser sommelier de vacina, pois todas as que estão disponíveis são super eficazes e salvam vidas", declarou o sambista. A legenda acompanhava uma imagem criada pelo artista Rodrigo Bassetti, que mostra o cantor oferecendo uma seringa ao lado do texto: "Aprecie SEM moderação", brincando com comerciais de bebidas alcóolicas.

Zeca finalizou a postagem lembrando os fãs de tomarem a segunda dose da vacina para completar a imunização. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comentou a postagem apoiando o posicionamento do cantor: "Boa Zeca. Vacina boa é a aprovada pela Anvisa. Só tomar!", escreveu.

