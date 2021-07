Sarah Andrade - Reprodução

Publicado 07/07/2021 16:47

Rio - Durante sua estadia no "BBB21", Sarah Andrade falou sobre sua vida enquanto fazia intercâmbio nos EUA e as festas que frequentou na cidade de Los Angeles. Em conversa com Christian Figueiredo e Zoo no programa "Eu Fico Loko", a consultora de marketing contou um momento inusitado que viveu com o ator consagrado Leonardo DiCaprio.

"A primeira vez que eu o vi foi em uma balada, indo no banheiro. Ele esbarrou no meu ombro e eu xinguei ele. Ele olhou assim: 'Quem ela pensa que é?'. E eu na hora fiquei: 'Esbarrei no Leonardo DiCaprio!'", relatou a ex-BBB. Sarah ainda revelou que já chegou a ser convidada para festas na casa do artista mas esclareceu sua relação com o ator.

"Ele faz muito after na casa dele. Não sou amiga dele, tá gente? Já falei com ele algumas vezes, mas não sou amiga, só falar. Ele é gente boa, legal, faz umas festas maneirinhas", contou Sarah. Enquanto a brasiliense estava confinada, Ellen Peters, uma amiga que morou com Sarah nos EUA, explicou como as duas participavam de festas de celebridades.

"Algumas vezes a gente era paga para ir a essas festas. Eles precisam de meninas que eles consideram bonitas para fazer número. Numa festa para cem pessoas, 30 eram convidados e o resto, pessoas contratadas. Nós fomos a muitas desse jeito e, a outras, íamos depois das baladas. É o 'after'. A boate fecha às 2h e depois acontecem essas festas nas casas das pessoas, para quem descobre ou para quem é convidado", disse Peters.

"Sem saber, já fomos a festas de príncipes, de amigo do Leonardo Di Caprio... Na casa do Justin Bieber, a Sarah detonou a geladeira. Comeu tudo o que tinha", relatou a amiga de Sarah Andrade.

