Publicado 07/07/2021 15:31 | Atualizado 07/07/2021 15:33

Lumena Aleluia está prestes a estrear seu canal no YouTube, o "Canal da Lumãe", e revelou alguns planos futuros. Em uma entrevista à revista "Quem", a ex-BBB confessou que não pretende mais seguir na psicologia e que, de fato, quer mergulhar no mundo artístico.



"Larguei a psicologia e vou me jogar de cabeça na era virtual, quero ser blogueira com tudo a que tenho direito, até canal no YouTube", disse.

"A ideia é me aproximar da galera. Quero que conheçam a Lumena de verdade, teremos alguns vídeos em que minhas reações serão diretamente gravadas. Amo essa ideia de deixar transparecer totalmente o que sou ao público", contou. E nesse mundo virtual, Lumena pretende compartilhar suas experiências e também dar dicas de maquiagem.