Publicado 07/07/2021 14:42

Rio - Aos 5 meses de gravidez, Nanda Costa revelou que tem tido sonhos com os rostos de suas filhas. Em publicação no Instagram, nesta quarta-feira (7), a atriz contou que sua esposa, Lan Lanh, também tem sonhado com as primeiras filhas do casal, mas imagina as pequenas com rostos diferentes do que Nanda idealiza.

"Vocês que já tiveram filho ou filha, por acaso sonhavam muito com a carinha deles? E o sonho que vocês tinham batia com a cara que nasceram? Cada hora eu sonho que elas tem uma cara, por serem bivitelinas cada uma terá uma carinha exclusiva… então dobra o número de caras nos meus sonhos. A Lan tem sonhado bastante com elas, e pelas descrições são diferentes das que ando sonhando", começou a artista, que engravidou na terceira tentativa de um processo de fertilização in vitro.

Em seguida, Nanda explicou a foto que escolheu para a publicação, em que aparece um bebê com os cabelos penteados em um moicano, estilo adotado por Lan Lanh. "Essa foto foi a Thalita Carauta que mandou pra gente, ela não sonhou não.. mas acho que ela imagina que serão mais ou menos assim… faz sentido, né?", brincou a atriz.

