Mônica Martelli participa do Saia Justa, no GNTReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2021 10:50 | Atualizado 07/07/2021 11:00

Rio - Após aglomerar na comemoração de aniversário de Marina Ruy Barbosa e, posteriormente, pedir desculpas por ter se arrependido de ir à festa, Mônica Martelli usou as redes sociais para falar indiretamente sobre o assunto. Em uma postagem no Twitter, a apresentadora do 'Saia Justa' compartilhou uma frase de Guimarães Rosa.

"Viver é um rasgar-se e remendar-se", postou Mônica, em alusão aos erros e aprendizados da vida.

