Monica Martelli foi uma das convidadas da ruiva - fotos Reprodução Instagram

Monica Martelli foi uma das convidadas da ruiva fotos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:36 | Atualizado 05/07/2021 18:42

Mônica Martelli usou as redes sociais para se desculpar de ter participado do aniversário de Marina Ruy Barbosa, uma comemoração de três dias como contou em primeira mão esta humilde colunista. A atriz, amiga de Paulo Gustavo, morto há dois meses por conta da Covid-19, assumiu ter errado em festejar com várias pessoas em um momento ainda de isolamento social devido ao coronavírus. "Errei!Fui parabenizar uma amiga por seu aniversário. Uma reunião para 20 convidados. Estou vacinada contra a covid-19.

Fui testada para entrar na propriedade e fiquei em um campo aberto, na companhia de meu namorado.

Fiz algumas fotos com algumas pessoas que também estavam testadas. Não é uma justificativa, é de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas", começou a atriz no desabafo.

"Estamos passando por um momento de extrema tristeza e delicadeza. Estamos na luta e luto diários, então o que qualquer um de nós faz impacta na vida de todos. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos seguem inabaláveis. Sou uma mulher, cidadã e artista de 53 anos e sei da minha responsabilidade com a sociedade, meu público e meu país", finalizou.





Publicidade