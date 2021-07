Fãs de Zé Felipe e Virgínia aglomeram em porta de restaurante e deixam filha recém nascida do casal exposta - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:39 | Atualizado 05/07/2021 16:49

Esta coluna confessa que ficou um tanto quanto chocada ao ver as imagens compartilhadas pela influenciadora Virgínia Fonseca em seu Instagram, na tarde desta segunda-feira (5). De férias em Gramado ao lado da mãe, do marido Zé Felipe, da filha recém nascida Maria Alice e alguns amigos, a influencer filmou um show de irresponsabilidade, tanto da parte dela e de seu grupo, quanto da parte dos fãs que acompanham o casal.

Virgínia, Zé e os demais presentes almoçavam em um restaurante quando, na saída, foram surpreendidos por uma aglomeração de fãs na porta do estabelecimento. Com a pequena Maria Alice nos braços, o casal deixou o restaurante passando bem no meio das pessoas que aglomeravam na porta, umas coladas nas outras, e com máscaras de proteção no queixo. Algumas, inclusive, estavam até sem o acessório de proteção. Pessoas essas que ainda dificultaram a passagem do grupo e deram muito trabalho aos seguranças do local, que tentavam preservar a bebê de apenas 1 mês e pediam a todo momento que as pessoas tivessem mais cuidado com a passagem da criança.

Fica aqui o questionamento: a pandemia acabou, foi?

Veja as imagens:

