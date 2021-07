Psirico e Barões da Pisadinha se unem em nova música com participacao de Victor Melo - Divulgação

Publicado 05/07/2021 12:09

Um dos principais nomes da música baiana atual, Márcio Psirico surpreendeu mais uma vez os seus fãs na tarde deste sábado (3), ao anunciar mais uma grande parceria musical, desta vez, com os Barões da Pisadinha. A música, que não teve seu nome revelado ainda, chegará nas plataformas digitais até o fim de julho, em formato de single e vídeo que contará com a participação especial do humorista e influenciador digital Victor Melo.

Victor, aliás, foi quem ficou responsável pelo anúncio da parceria, que foi feito nas redes sociais do cantor e mostrou o divertido encontro entre eles numa espécie de “esquenta”, antes das gravações do clipe, que aconteceram ontem. A reunião foi realizada no estúdio de Psirico e contou com testagem para a Covid-19 e demais protocolos de cuidados e prevenção contra a doença.

“O meu empresário, Allan Jesus, trabalhou por muitos anos com Márcio Victor e nos apresentou. E por estar sempre ligado nas redes sociais e no que acontece na internet, o Márcio teve a ideia de me convidar para participar do clipe e produzir conteúdo para o TikTok e o Instagram. Eu logo aceitei, por toda admiração que tenho pelo trabalho do Psirico e pela oportunidade única, que vem de quebra com a possibilidade de conhecer Salvador. E é a minha primeira vez aqui”, explicou Victor, animado com sua estreia também no universo dos clipes.