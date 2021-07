Ferrugem, a mulher e as filhas no Beto Carrero - AgNews

Ferrugem, a mulher e as filhas no Beto CarreroAgNews

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 08:06 | Atualizado 05/07/2021 08:15

Ferrugem aproveitou o último final de semana pra curtir o parque do Beto Carrero, em Santa Catarina, com a família. No sábado (3), o cantor, a mulher, Thaís, e as três filhas do casal aproveitaram pra fazer o Premium Tour, um passeio diferenciado que dá acesso aos bastidores do parque temático, guia, passe livre nos brinquedos, entre outros benefícios. No domingo (4), teve muita diversão em diversos brinquedos infantis e radicais, além de uma pausa para foto com a turma do Shrek!