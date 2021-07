Ivy Moraes e Fernando Borges em Jericoacoara - Agnews

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 15:37

A ex-BBB e influenciadora digital, Ivy Moraes, está curtindo dias de descanso, ao lado do namorado, Fernando Borges, no paraíso Jericoacoara. Os dois posaram em clima de romance e mostraram que o relacionamento vai muito bem obrigada. Ivy e Fernando começaram a namorar pouco antes de ela se confinar no 'BBB 20'. Após deixar o reality, Ivy terminou o namoro com o rapaz e reatou o casamento com o pai de seu filho, Rogério Fernandes. Mas depois de descobrir traições do empresário, acabou se divorciando de vez e pouco depois reatou o namoro com Fernando Borges.