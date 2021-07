Cissa Pretinha - reprodução Instagram

Cissa Pretinhareprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 12:23

Familiares de Cecília Ramos, conhecida nacionalmente como Cissa Pretinha, após sua participação no 'MasterChef' 2020, usaram as redes sociais da cozinheira para anunciar a morte dela, no último sábado (3). Aos 41 anos, Cissa foi mais uma vítima da Covid-19, após ser internada por complicações causadas pela doença. Francisco Pires, marido de Cissa, foi quem confirmou a morte.

"Família e amigos, com muita triste informa que na data de hoje (03/07) veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga. [...] Com muita dor e saudade no coração, convido a todos familiares e amigos a velório da minha esposa", escreveu ele, que informou data e hora do velório: hoje, a partir das 14h30, no Cemitério Valle dos Reis, em São Paulo. Já o sepultamento foi marcado para as 16h.