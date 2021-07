Adeilton Ribeiro e Viviane Araújo - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 07:23

Os seis leitores desta coluna já sabiam que Adeilton Ribeiro, professor de Viviane Araújo na 'Super Dança dos Famosos', deixaria a competição. Pois bem. No último sábado (3), o dançarino fez um desabafo sobre a saída do reality. "Infelizmente, ou felizmente, eu não estarei mais participando do Super Dança. Em breve vou estar dando mais notícias, estou processando tudo porque fiquei sabendo de última hora, através dos sites. Em breve contarei os detalhes. As partes envolvidas não publicaram nada, não se manifestaram. As pessoas que me acompanham precisam saber o real motivo do que aconteceu", disse ele em seu story do Instagram.

Adeilton se sentiu injustiçado com a troca de professor: "Eu só não gosto de injustiça, sempre fiz tudo com dignidade. Mas a gente nunca pode errar, mesmo sabendo que não erramos. 9,9 fez eu ter um julgamento cruel. Vários outros participantes tiram bem menos e puderam continuar, mas por que comigo?".

Pouco tempo depois, Adeilton voltou às redes para falar sobre os comentários de sua saída do programa: "Não sou nenhum menino de rua que foi pego e colocado ali dentro. Estudei, tenho 18 anos de carreira, fiz turnê em todos os lugares do mundo que vocês possam imaginar. Já foi o tempo em que deixava de falar as coisas com medo de me queimar".