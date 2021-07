Foto do jogador Hulk estampa tabletes de cocaína - Reprodução de internet

Foto do jogador Hulk estampa tabletes de cocaínaReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 07:55 | Atualizado 04/07/2021 07:56

Na última sexta-feira (2), uma operação da Polícia Nacional do Equador apreendeu cerca de 1,2 tonelada de cloridrato de cocaína em uma área conhecida como cantão de Milagro, em Guayas. As barras dos entorpecentes estampavam a foto do jogador Hulk, atacante do Atlético. As informações foram divulgadas nas contas oficiais das redes sociais do governo.

De acordo com o site Vistazo, a droga estava guardada em um compartimento subterrâneo oculto, tampada por plantas e seria enviada por meios clandestinos a outros locais.