Publicado 03/07/2021 13:01 | Atualizado 03/07/2021 13:05

Rodrigo Faro colocou o SBT na parede ao se pronunciar a respeito das recentes informações que começaram a circular na mídia, sobre ele ter supostamente se recusado a fazer um teste de Covid, na última quarta-feira, quando esteve no estúdio do SBT para gravar um merchandising ao lado de Eliana. Faro, que nesta sexta-feira (3) testou positivo para o novo coronavírus, negou que tivesse se recusado fazer o teste e afirmou que a decisão de ele não realizar o exame partiu da equipe comercial da emissora de Silvio Santos que, segundo ele, teria afirmado que não havia a necessidade, pois ele já tinha feito outro exame pela manhã, por conta de outro trabalho.

Em seu posicionamento, divulgado através de seu Instagram oficial, Faro cobra uma resposta do SBT para desmentir a informação de que ele teria recusado fazer o teste. "E aí, SBT? Não vão se pronunciar? Não vão dizer a verdade? Não vão dizer que seus funcionários do departamento comercial, Flávia e Davi, disseram que eu não precisava fazer o exame? Mesmo eu chegando duas horas antes, eu e minhas produtoras insistimos para fazer o exame. E a Flávia e o Davi, funcionários do SBT, não permitiram que eu fizesse exame pois, segundo eles, eu já tinha feito um exame horas antes em outra gravação. Jamais me neguei a fazer exame. Diga a verdade, SBT. Vocês não me deixaram fazer exame porque eu já tinha feito. Estou aguardando. A verdade vai aparecer, SBT. Vocês não me deixaram fazer o exame", cobrou o comandante do 'Hora do Faro', da Record TV.

