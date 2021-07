Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 08:01

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, usou seu Instagram na última sexta-feira (2) para tranquilizar os fãs do humorista. O público perguntou se seu irmão está bem após a morte de João Miguel, que faleceu no dia seguinte ao parto, com apenas 22 semanas de gestação.

"Está bem, gente", escreveu Hagda sobre o estado de irmão, falando em seguida da cunhada, Maria Lina. "Eles estão bem. Maria veio aqui esses dias bater um papo comigo e brincar com os cachorros", contou ela.



Recentemente, Maria publicou uma foto com a seguinte legenda: "aos poucos o sorriso voltando".