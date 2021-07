Dudu Anulino - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 02:00

O ator Dudu Anulino, das 'Aventuras de Poliana' e do 'Meu Tio Quase Perfeito' vai estrear o terceiro filme da série 'Conectados' no Youtube, interpretando Eugênio, 'Gênio”. No longo, 'Conectados, Juntos', seu personagem estará muito inquieto com a possibilidade do fim de seu grupo e o mote da produção são valores como ajudar ao próximo, respeitar às diferenças e trabalhar, sejam passados para as crianças.

No último dia 24, o elenco, a direção e toda a equipe de produção assistiram o filme juntos, mas com todas as medidas de segurança determinadas pela Organização Mundial da Saúde, em um cinema da Barra da Tijuca, e se emocionaram com a exibição " Mais uma aventura incrível! !!! Só tenho a agradecer a Deus por permitir que eu viva os meus sonhos !!!! Eu sempre digo para que as pessoas tenham fé, sonhem e acreditem", disse Duda