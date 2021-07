Biah Rodrigues, Theo e Sorocaba - Divulgação/Thai Lazarini Fotografia / CG Comunicação

Biah Rodrigues, Theo e Sorocaba

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:50 | Atualizado 03/07/2021 07:52

Depois do susto com o problema de saúde do primogênito, Theo, Bia Rodrigues pode finalmente realizar o Chá de Revelação para descobrir o sexo do novo bebê nesta sexta-feira (2). "É uma menina', vibrou a influenciadora, que não escondeu a emoção ao lado do marido, o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando.

A revelação deveria ser feita por Biah, abrindo uma caixinha com a cor do sexo, enquanto um balão, sobrevoa o local da evento na fazenda do casal em Jaguariúna, São Paulo, deveria soltar a cor da revelação do sexo. Em um primeiro momento, os convidados ficaram confusos quando os responsáveis por liberarem as cores no balão soltaram tanto o rosa quanto o azul ao mesmo tempo. Mas logo, em seguida, ficou tudo rosa. Biah tinha até colocado um look azul no mais velho porque achava que estava esperando outro menino. O cardápio da vez foi pizza e a decoração seguiu a ideia da mãe, que optou por algo mais clean e totalmente branco pela assessoria de Mel Braga. Os convidados estavam divididos em azul e rosa.