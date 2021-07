Rodrigo Faro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 07:36 | Atualizado 03/07/2021 07:45

Na tarde da última sexta-feira (2), Rodrigo Faro veio à público informar que foi diagnosticado com Covid-19 . Mais tarde, Danilo Faro, irmão e empresário do apresentador, disse que Vera Viel, mulher de Rodrigo, e as filhas do casal também testaram positivo para a doença. "Vera Viel, esposa de Rodrigo, e suas filhas Clara, Maria e Helena também testaram positivo e se encontram bem, sem qualquer tipo de sintoma mais grave e em casa para cumprirem a quarentena necessária", revelou Danilo.

Após testar positivo, Faro foi encaminhado para o Hospital Moriah, em São Paulo, onde realizou uma série de exames e passa bem. O apresentador já está em casa e vai cumprir a quarentena. Todos os compromissos profissionais dele foram cancelados e serão remarcados posteriormente.

Danilo informou ainda, que é falsa a acusação de que Rodrigo Faro tenha se negado a fazer o teste rápido da Covid quando chegou ao SBT para gravar com Eliana. Segundo o empresário, ele já havia feito um exame no mesmo dia, que constava resultado negativo. "Rodrigo estava munido do exame com resultado negativo e em nenhum momento se recusou a fazer outro exame. Simplesmente não precisou", explicou.