Gyselle Soares apresentará um programa na Band Piauí. A atriz e apresentadora comandará a atração 'Tour da Cajuína', onde viajará, em busca de talentos. "Há muito tempo queria um programa nesse formato, meio nômade, de ir ao encontro do desconhecido, dando vozes aos nossos artistas. Serão seis temporadas e tudo gravado em dois meses. Serei uma 'caça-talentos', dando oportunidade as pessoas de mostrarem sua arte. Começaremos pelo Piauí. Viajar enriquece a alma, ainda mais poder rodar o Brasil, conhecendo nossa história, pessoas cheias de talento, muitas vezes, esquecidas em algum lugar do país. Estou muito animada e ansiosa para começar a gravar. A estreia é em setembro!", comenta Gyselle.