Daniel Caon e Rafa Kalimann em Trancoso - Reprodução de internet

Daniel Caon e Rafa Kalimann em TrancosoReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 04:00 | Atualizado 03/07/2021 08:51

Oito meses após o icônico pedido de namoro que fez Rafa Kalimann e Daniel Caon virarem um dos assuntos mais comentados da internet, chegou ao fim o relacionamento do casal. Segundo a coluna apurou, o término aconteceu nesta semana, e se deu em comum acordo. Mas segundo pessoas próximas aos dois, Rafa tem sentido bastante e está mal com o fim da relação.

A ex-BBB foi pedida em namoro em 10 de novembro e com direito a fogos de artifício. Mas ela e Caon estavam juntos poucos meses após ela deixar o 'BBB 20', como esta colunista já havia antecipado no início de junho do ano passado.



Publicidade

Rafa e Caon se reencontraram após ela deixar o reality. Eles já haviam ficado alguns anos antes, mas o relacionamento não rendeu. Os dois moram em Goiânia e por pouco não se esbarraram novamente na casa mais vigiada do Brasil. Caon disputava uma vaga na mesma edição de Rafa, na Casa de Vidro, com o brother Daniel Lenhardt, que acabou sendo escolhido pelo público para entrar no reality ao lado de Ivy Moraes.



Procurada pela coluna, a assessoria de Rafa Kalimann confirma o término do namoro.