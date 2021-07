Rodrigo Faro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:45

Rodrigo Faro usou as redes sociais para confirmar que testou positivo para a Covid-19 nesta sexta-feira (2). O apresentador cancelou as gravações do dia de A Hora do Faro. "Vai dar tudo certo…", escreveu Faro ao postar uma foto de máscara e no hospital. Logo em seguida, vários seguidores deixaram diversas mensagens. "Já deu [certo]", comentou um. "Melhoras pra você, querido!", "vai dar tudo certo, Deus é com você e sua familia" e "boas vibrações e energias de luz para ti" ainda estavam entre os comentários.



Faro foi vacinado na última semana contra o coronavírus. Ao receber a primeira dose, o apresentador comemorou em seu Instagram. "Foi muita emoção pra todo mundo que tava lá", escreveu ele.