Deolane Bezerra/Evelin Gusmão - Reprodução Instaram

Deolane Bezerra/Evelin GusmãoReprodução Instaram

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:40 | Atualizado 02/07/2021 16:25

Quase dois meses após a morte de Mc Kevin, a ex-namorada e mãe da filha dele, Evelin Gusmão e a então noiva do cantor, Deolane Bezerra, resolveram trocar farpas na internet. Tudo começou com uma indireta de Deolane para 'falsas e fingidas'. A advogada citou que não quer nada de ninguém, apenas o que é dela.

"Deixa eu dar recado: o ser humana, você é digna de dó. Para de ser louca, falsa, fingida, de achar que amor se compra. Parem, você e quem anda rodeado de você, pra querer algo. Parem de dormir e acordar pensando em mim. Eu não quero nada de ninguém, só o que é meu. E vocês sabem o que é meu. Retardada, doente mental. E quando falar de mim, me marca. E pare de ser sonsa. Você quer que as pessoas tenham pena de você? Eu não tenho. Até porque eu nem quero que tenham pena de mim, porque eu nunca tive dom pra ser vítima. Bando de falsas e fingidas. O Kevin tava vivo e ninguém falava um A da Dra, né? Era todo mundo lambendo e babando", desabafou a advogada.

Publicidade

Em seguida, Evelin, ex-namorada e mãe da única filha de Mc Kevin, compartilhou o seguinte comentário nos stories de seu Instagram: "Enquanto destilam ódio, soberba e grandiosidade sobre o mundo, eu te devolvo nessa foto", escreveu ela ao publicar uma foto sua com a pequena Soraya, de 6 anos.

Depois, Evelin voltou aos stories, através de vídeo, para mandar um recado, aparentemente à Deolane. "Você chegar em mim, xingar a mim, meter a língua em mim, é uma situação, porque eu sou mulher. Mas a minha filha (mais velha, fruto de outro relacionamento antes de Kevin) tem 14 anos. Veja bem porque isso aí vai dar um processo feio. Mexe comigo, mas com os meus filhos menores, não mexe, porque se mexer com meus filhos menores, porque até agora eu não abri minha boca pra falar do filho de ninguém, aí o bagulho vai ficar louco. Eu tô avisando", disse Evelin, momentos antes de citar Deolane nominalmente.

Publicidade

"Dona Deolane, dona mundo, dona da internet, senhora dos status, rainha da internet, como você mesmo diz... Você se acha a ricaça, gosta de pisar nas pessoas, certo? Xingou minha filha lá atrás de piolhenta, falou que a perna da minha filha era torta, falou dos olhos da minha filha, sendo que minha filha fez um tratamento e eu provo. Você falou das pernas da minha filha, que ela foi no médico e o médico riu da sua cara, porque você não é médica, você é advogada", continuou Evelin, que ainda acusou Deolane de afastar a pequena Soraya do pai famoso.

E aí foi a vez de Deolane citar Evelin nominalmente e confirmar tudo que falou sobre a filha de Kevin. "Eu falei, sim, da Soraya, pra você levar ela no oftalmo, porque ela estava com o olhar desviado. Falei pra você levar ela ao ortopedista, porque ela tem a perna torta e tem que usar bota ortopédica. Falei pra você lavar as roupas dela encardidas, porque dava nojo e vergonha e toda vez tinha que comprar roupa pra sair com ela. Falei, sim, dos piolhos dela pra você tirar, porque ela não dormia de noite com calor coçando a cabeça. Inclusive eu e minha filha pegamos dela e em uma semana eu tirei. E você disse que era normal. Você é porca. Para de dar uma de vitima e de ser sonsa", disse a advogada, que acabou voltando atrás e apagou essa parte de seu pronunciamento.

Publicidade