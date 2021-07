Juliette e Alê Oliveira - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 10:05 | Atualizado 02/07/2021 14:13

Alê Oliveira resolveu contar intimidades de quando ficou com Juliette em um podcast. O influencer disse que o encontro aconteceu durante a época das lives do ano passado: "Foi na house (casa) dela. Tomamos um vinho. Depois fomos para o motel", contou Alê. Um amigo entrou no podcast e deu mais detalhes: "Rolou língua lá…", atiçou. Alê confirmou que Juliette fez o beijo grego, mas disse que não queria biscoito em cima disso. O apresentador perguntou se ele gostou e ele respondeu que 'contra fatos não há argumentos'.