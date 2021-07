Eduardo Leite - Reprodução

Eduardo Leite

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 07:09 | Atualizado 02/07/2021 07:26

A internet ficou em polvorosa na noite de quinta-feira (1), quando o governador Eduardo Leite resolveu falar sobre sua homossexualidade no programa de Pedro Bial, na Globo. Não é segredo pra ninguém que a coluna não entende de política, mas de fofoca... Então vamos lá! Descobrimos quem é o namorado do belo rapaz: trata-se do não menos belo Thalis Bolzan. O rapaz é pediatra, se formou em Medicina em uma faculdade federal e mora no Espírito Santo. Segundo consta, ele até morou um tempo em São Paulo, mas se sentiu sozinho e voltou para Vitória.

Eduardo e Thalis se conheceram através das redes sociais. Detalhe: o estado do Rio Grande do Sul e principalmente Porto Alegre, onde ele fica, estava em bandeira vermelha, que é de alto índice de risco de contágio já em outubro de 2020 e ficou assim novembro e dezembro. Eduardo começou a namorar com o pediatra que mora em Vitória em novembro, período onde o próprio governador pedia publicamente que as pessoas evitassem se deslocar ou sair de casa...

