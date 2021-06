Em agosto de 2018, Allan postou uma foto do encontro com a pastora e Anderson, durante uma visita do então casal a Macaé, sua cidade natal - Reprodução Instagram

Em agosto de 2018, Allan postou uma foto do encontro com a pastora e Anderson, durante uma visita do então casal a Macaé, sua cidade natalReprodução Instagram

Publicado 29/06/2021 10:45 | Atualizado 29/06/2021 11:07

Rio - A deputada federal Flordelis, acusada de ser mandante da morte do marido Anderson do Carmo , confirmou que está em um novo relacionamento. "Estamos namorando sim, e nós queremos nos assumir para calar a imprensa que fala muita mentira", contou ela em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles. A parlamentar já havia sido vista com o produtor artístico Allan Soares, 25 anos, mas ela negou o relacionamento na época. Os dois estão juntos desde fevereiro desse ano.

"Quando saiu, pela primeira vez, a gente era amigo, de verdade. Mas depois da prisão do meu filho, eu e Allan passamos a nos ver muito mais. Me vi muito sozinha, sem marido e sem os filhos em casa. Em certo momento, ouvi dele que me tornei alguém especial em sua vida e eu me dei uma chance de ser feliz de novo. Nós estamos juntos, sim", contou ao jornalista.

A parlamentar ainda contou que o jovem trabalha como assessor de agenda dela e desde o ano passado eles conversam muito e se aproximam após a morte de Anderson e a prisão dos filhos da cantora. "Eu não vou aceitar que ninguém me dê um namorado que não é o meu, sabe? Eu estou me relacionando com o Allan, que é um produtor artístico. Não falei nada para ninguém até então, mas hoje estou com vontade de falar tudo sobre a minha vida. Não tenho de me esconder de ninguém. Eu e o Allan estamos conversando muito desde o ano passado. Ele é o meu assessor de agenda, mas nunca tínhamos tido qualquer tipo de relacionamento se não o profissional".

Flordelis ainda falou sobre uma foto que circulou dos dois em uma loja, em Macaé, no Norte Fluminense. Na época, relataram que a cantora estava fazendo uma enxoval, porém ela negou. "O meu pensamento era o de morte e suicídio. Por que não me dar uma nova chance? Por que não tentar ser feliz de novo? Quero viver e ser feliz mais uma vez. Estamos juntos desde o mês de fevereiro deste ano. A foto que saiu de nós dois em uma loja em Macaé (RJ) foi tirada enquanto eu escolhia um travesseiro. Estávamos em um monte para orar, sou uma pastora e continuo agindo na base da oração. Depois disso, passei em uma loja para comprar dois travesseiros, não tem nada de enxoval, não. Não me casei. Não estou grávida e não tenho pretensão de engravidar agora. Isso vai contra a Bíblia, eu tenho de me casar primeiro para depois engravidar. Mas isso não está nos meus planos. Allan também foi criado em uma igreja evangélica. Estamos há meses namorando e falta muito para falarmos sobre casamento e filhos", disse.