Duda Reis - Reprodução

Duda ReisReprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 12:26

Rio - Desde que assumiu o namoro com o empresário Bruno Rudge, no último dia 12, a influenciadora digital Duda Reis, que ficou conhecida após o relacionamento com Nego do Borel, vem compartilhando momentos com o amado em suas redes sociais. Mas, na noite desta sexta-feira, Duda mostrou que os dois passaram por um perrengue juntos.

Duda contou que, durante uma viagem, o pneu do carro em que o casal viajava furou e o novo namorado não sabia trocar pneu. "Gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Quando vocês começarem a namorar, você têm que fazer uma lista, né, para poder começar a pessoa melhor. O que eu acabei de aprender sobre o meu? Ele não sabe trocar pneu. E como é eu aprendi isso? Da pior maneira possível. O pneu furou na estrada. A gente falou 'agora já era'", contou a influenciadora que foi socorrida por um de seus seguidores.

"Aí paramos em um lugar, num ponto de apoio e aí conhecemos o Mário. Mário, se você tiver vendo isso, muito obrigada. O Mário me segue no Instagram, ele ajudou a gente a trocar o pneu. Mário, você foi maravilhoso, foi incrível. Eu tava com muito medo. Eu só sabia pedir para Deus. 'Deus, por favor, envia uma pessoa, um anjo mesmo aqui agora'. Porque foi tenso. Mas deu tudo certo", disse Duda em seus stories do Instagram.