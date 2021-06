Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor - Reprodução/GNT

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 18:23 | Atualizado 25/06/2021 18:29

Rio - Gilberto Nogueira utilizou suas redes, mais uma vez, para comentar um assunto sério. O ex-BBB demonstrou sua revolta com a notícia de que uma mulher trans teve seu corpo incendiado durante uma discussão com um jovem em Recife . Nesta sexta-feira (25), Gil do Vigor publicou uma mensagem de conscientização em seu Twitter.